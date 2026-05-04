13:57, 4 мая 2026Культура

Умер бывший солист группы «Земляне»

Shot: Бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков ушел из жизни в возрасте 67 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

Певец и музыкант Юрий Жучков, известный по выступления в составе культовой рок-группы «Земляне», ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти 67-летнего артиста могли стать проблемы с сердцем.

В коллективе «Землян» Жучков выступал с 1986 по 1992 год, был частью так называемого «золотого состава» группы. После этого артист переехал в родной Барнаул, где основал свою музыкальную группу.

Ранее стало известно о смерти певца, композитора и гитариста Юрия Рыманова, выступавшего в ансамбле «Лейся, песня» и ранее игравшего в группе «Любэ». Ему было 69 лет.

