В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за дронов

Депутат Лимнел: Финляндия ожидает новые вторжения иностранных дронов

Финляндию ждут новые инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства страны. Тревожный прогноз сделал депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел в соцсети Х.

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — сказал он.

По его словам, потенциальное нарушение финского воздушного пространства не станет неожиданностью из-за боевых действий «в непосредственной близости от нас». Лимнел добавил, что власти Финляндии находятся «в состоянии повышенной готовности».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил украинскому президент Владимиру Зеленскому недовольство из-за инцидентов с беспилотниками. «Недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство», — заявил он.