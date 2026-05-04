Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 4 мая 2026Мир

В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за дронов

Депутат Лимнел: Финляндия ожидает новые вторжения иностранных дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Финляндию ждут новые инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства страны. Тревожный прогноз сделал депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел в соцсети Х.

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — сказал он.

По его словам, потенциальное нарушение финского воздушного пространства не станет неожиданностью из-за боевых действий «в непосредственной близости от нас». Лимнел добавил, что власти Финляндии находятся «в состоянии повышенной готовности».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил украинскому президент Владимиру Зеленскому недовольство из-за инцидентов с беспилотниками. «Недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за дронов

    Политолог назвал стоящую перед Россией сверхзадачу

    Соседи замуровали россиянку в собственной квартире

    Порнозвезда обвинила мужчин в предательстве и вышла замуж за себя

    Цены на популярный вид мяса в России резко упали

    В известном российском вузе раскрыли аферу с иностранными студентами

    Хиддинк допустил возвращение в Россию

    Стало известно о сдающихся в плен военных ВСУ на одном направлении

    Перечислены неочевидные факторы риска жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok