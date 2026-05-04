Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 4 мая 2026Мир

Премьер Финляндии поставил Зеленского на место

Премьер Орпо: Недопустимо присутствие беспилотников ВСУ в небе Финляндии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Финские власти выражают недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами. Об этом рассказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

«Недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство», — заявил премьер-министр, цитирует его СМИ.

При этом, по словам Орпо, в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее сообщалось об ухудшении отношений между Украиной и Европой. Отмечается, что между ними усилилась напряженность из-за настойчивых попыток украинского лидера Владимира Зеленского добиться скорейшего вступления Киева в Европейский союз.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб захотел использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Премьер Финляндии поставил Зеленского на место

    ВСУ нанесли удар по российскому предприятию

    Трамп вновь вступился за Нетаньяху

    Трамп заявил об операции по выводу судов через Ормузский пролив

    В стране НАТО прошла акция с российскими флагами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok