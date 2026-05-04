Премьер Финляндии поставил Зеленского на место

Премьер Орпо: Недопустимо присутствие беспилотников ВСУ в небе Финляндии

Финские власти выражают недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами. Об этом рассказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

«Недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство», — заявил премьер-министр, цитирует его СМИ.

При этом, по словам Орпо, в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее сообщалось об ухудшении отношений между Украиной и Европой. Отмечается, что между ними усилилась напряженность из-за настойчивых попыток украинского лидера Владимира Зеленского добиться скорейшего вступления Киева в Европейский союз.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб захотел использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.