12:41, 2 мая 2026

Президент Финляндии придумал способ помощи Украине

Стубб захотел использовать отношения с Трампом в интересах Украины
Виктория Кондратьева

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб захотел использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины. Об этом сообщает n-tv.

Финский лидер отметил, что очень реалистичен в данном вопросе, в то время как глава Белого дома — независимый человек.

«Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо», — сказал он.

Тем не менее он подчеркнул, что не хочет ни при каких обстоятельствах переоценивать свою роль.

Ранее Стубб заявил, что война в Иране отвлекает внимание от Украины. При этом он выразил надежду, что Трамп не потерял интерес к Украине.

