Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 27 марта 2026

Президент Финляндии объяснил паузу в переговорах по Украине

Стубб: Пауза в переговорах по Украине может быть связана с Ираном или тупиком
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Padilla / Reuters

Пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть связана с событиями вокруг Ирана или тем, что процесс зашел в тупик. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

«По понятным причинам, война в Иране отвлекает внимание от событий на Украине. На мой взгляд, мирные переговоры сейчас приостановлены. Это может быть связано с Ираном, а может быть, они зашли в тупик», — сказал политик.

При этом Стубб выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп не потерял интерес к Украине.

«Я надеюсь, американцы понимают, что украинцы им нужны больше, чем русские. И что Россия для них — заклятый враг. В этом смысле это может склонить чашу весов в правильную сторону», — добавил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию временно приостановлены.

В ноябре президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok