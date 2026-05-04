19:42, 4 мая 2026Мир

В МИД оценили нацистские выкрики украинцев в адрес участников «Бессмертного полка» в Гааге

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Чугин / ТАСС

Украинские беженцы в Амстердаме выкрикивали нацистские и расистские лозунги в адрес участников шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

«Гости решили, что они хозяева» — прокомментировали инцидент в дипломатическом представительстве. По данным дипмиссии, 2 мая группа украинцев попыталась сорвать памятную акцию на площади Дам.

В посольстве подчеркнули, что шествие не имело политического подтекста, а было направлено на сохранение памяти о подвиге предков. «На собравшихся обрушивались безобразные нацистские и расистские выкрики» — отметили дипломаты. Правоохранителям Нидерландов пришлось защищать от провокаторов собственных граждан, которые и организовали акцию.

Ранее акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии. Люди собрались в центре города на площади Опернплатц, а затем прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг. Они несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей.

Многие участники также пришли на акцию с российскими и советскими флагами. Кроме того, очевидцы заметили флаги некоторых постсоветских республик. Финальной частью мероприятия стали минута молчания и возложение цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

