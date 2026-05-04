В популярном молодежном сериале обнаружили крайне опасный сексуальный фетиш

Популярный молодежный сериал «Эйфория» вернул в поле обсуждения связанный с БДМС сексуальный фетиш — мумификацию. О том, чем эта практика опасна, рассказали изданию Metro секс-коуч Джиджи Энгл и психотерапевт Кэтрин Кавалло.

По словам Энгл, мумификация может быть невероятно опасной, и ее следует проводить только с проверенным партнером, по обоюдному согласию, без использования кляпа и с условием, что игру можно прекратить в любой момент.

«Участников возбуждает динамика власти, когда подчиненный полностью доверяется доминанту. Гениталии часто вообще не стимулируются, а эротический заряд исходит от самого процесса мумификации», — добавила секс-коуч.

Психотерапевт Кавалло подчеркнула, что этот фетиш также может вызвать механическую асфиксию, длительное повреждение головного мозга и смерть. «Я особенно беспокоюсь за тех, кто может прочитать об этом фетише в СМИ или онлайн-сообществах, не осознавая всей опасности. Некоторые могут испытывать потребность в экспериментах или бояться выглядеть "неопытными" или "наивными"», — добавила она.

Кавалло предупредила, что в случае с мумификацией то, что может начаться как здоровое исследование сексуальности, может быстро стать небезопасным. Она призвала отказаться от подобных экспериментов.

Ранее актриса Сидни Суини вернула моду на сплошинг — липкий фетиш из 80-х. Интерес к сплошингу также породил фрагмент из сериала «Эйфория», в котором обнаженная героиня Суини держит в руке тающее мороженое.