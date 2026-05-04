В России назвали условие для роста авторынка

Глава РОАД Подщеколдин назвал три фактора, которые мешают росту авторынка

Участники круглого стола «Российский авторынок — 2026: дно кризиса пройдено?», организованного изданием «Ридус», единодушны, оценивая ситуацию в сегменте. По их мнению, авторынок «дошел до дна» и пока «не готов от него оттолкнуться и пойти вверх». Этому способствует множество неопределенных факторов, заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин и назвал условие для роста авторынка.

Прежде всего, неясность вносит ситуация с ключевой ставкой Банка России. Регулятор готов ее снижать, но инфляция по‑прежнему превышает цель, поэтому нельзя исключать ужесточение денежно‑кредитной политики, объяснил эксперт.

Подавляющее большинство машин (до 80 процентов) куплены россиянами в кредит. «В апреле мы уже увидели рост выдачи кредитов, потому что по сравнению с прошлым годом средняя ставка по ним все-таки уменьшилась на 6,5 процента. Фактически она установилась на уровне 14,5 процента», — отметил глава РОАД. Он считает, что при снижении ставки до 14 процентов рынок получит «крохотный» прирост и падения удастся избежать.

Тяжелая ситуация в коммерческом сегменте, где до 90 процентов сделок финансировалось через лизинг. Этот инструмент остается недостаточно выгодным даже при существующей ставке.

Дополнительное давление создает повышение налога на добавленную стоимость до 22 процентов. «Любое повышение цены на один процент точно дает снижение рынка как минимум на один-два процента. Уже будет хорошо, если мы просто пока повторим результат прошлого года. Взлета никто не ожидает», — подытожил Подщеколдин.

Ранее эксперты-участники круглого стола увидели неожиданную выгоду для российского авторынка в ближневосточном конфликте. Они отметили, что перекрытие Ормузского пролива спровоцировало стремительное удорожание энергоносителей и других товаров. По их мнению, это может значительно превысить запланированные поступления от продажи нефти, газа, удобрений и пшеницы в российский бюджет. Часть незапланированных бюджетных доходов, направленных на строительство инфраструктуры, действительно может улучшить ситуацию в сегменте тяжелой техники, заявила глава НАПИ Татьяна Арабаджи.