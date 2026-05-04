В России откроют агротуристическую деревню в окружении 40 тысяч кленов

Под Пензой появится агротуристическая деревня, окруженная 40 тысячами кленов

Под Пензой в ближайшее время откроют агротуристическую деревню под названием «КвеБеково». Об этом пишет Penza Post со ссылкой на губернатора региона Олега Мельниченко.

В Бековском районе последние восемь лет действует уникальное предприятие — «Пензенские кленоварни». Там занимаются сбором и переработкой кленового сока по канадским технологиям, но с адаптацией к российским условиям. Всего на территории предприятия находятся 40 тысяч кленов, соединенные системой «кленопроводов», протяженность которой равна 200 километрам. В течение месяца на кленоварнях производят более 30 тонн кленового сиропа.

Чуть позже на базе предприятия открыли еще одну агроплатформу под названием «СОТА». На ее территории расположился перерабатывающий комбинат, а также предприятие по производству малинового сиропа. В итоге агродеревня «КвеБеково» получила стимул к расширению — в ее пределах уже построили несколько гостевых домов для туристов, где путешественники смогут попробовать местные сиропы и отдохнуть в лесу.

Губернатор региона заметил, что популярность «Пензенских кленоварен» сделала их новым туристическим брендом области. Он выразил надежду, что с каждым годом агродеревня будет еще больше расширяться и процветать.

