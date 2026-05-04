18:48, 4 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложения Киева по мирным переговорам

Депутат Журавлев: Мнение Украины в вопросе переговоров уже никого не интересует
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Российско-украинские переговоры. Архивное фото. Фото: Murad Sezer / Reuters

Украина предложила уже не меньше десятка своих вариантов урегулирования конфликта, но исходят они из странных источников, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что никаких мирных переговоров вести не собирается.

«Позиция России была высказана еще до начала спецоперации: Украине достаточно было провести демилитаризацию и денацификацию, и боевых действий бы не случилось», — отметил депутат.

По словам парламентария, сейчас, когда Российская армия медленно, но верно продвигается на всех фронтах, диктовать свои условия должны бойцы, которые находятся на передовой. Мнение же Украины по этому поводу давно никого не интересует, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине представили новый вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он заключается в завершении конфликта по линии соприкосновения без юридического признания Украиной утраченных территорий и со вступлением Киева в Европейский союз.

