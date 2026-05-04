13:38, 4 мая 2026

Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
На Украине представили новый вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он заключается в завершении конфликта по линии соприкосновения без юридического признания Украиной утраченных территорий и со вступлением Киева в Евросоюз. Как рассказывают источники издания «РБК-Украина», «такое видение имеет место» в офисе президента страны, «хотя и там его далеко не все разделяют».

При этом условием такого развития событий называется «изматывание за год россиян на поле боя», а также недопущение полной утраты Украиной территории ДНР.

«Такой компромисс может быть воспринят нашим обществом и дальше может позволить [президенту Владимиру] Зеленскому идти на выборы», — посчитал неназванный собеседник издания.

При этом генеральную стратегию Украины назвали прежней — «продержаться дольше, чем противник».

Озвучен новый возможный этап мирных переговоров

Также издание рассказало, что, несмотря на то что заморозку переговорного процесса часто связывают с началом войны в Иране, многочисленные собеседники в украинской власти, знакомые с его ходом, утверждают, что в тупик стороны зашли еще в феврале — до начала иранской операции США и Израиля.

Как напомнили собеседники издания, активизация переговорного процесса ближе к концу 2025 года принесла некоторые результаты: несколько обменов пленными, а также то, что украинцы, американцы и россияне смогли согласовать многочисленные пункты мирного плана, а военные — терминологию, связанную с соблюдением перемирия и потенциальным разводом войск.

«Но в итоге все уперлось в главную проблему, очевидную с самого начала, — территорию, а именно подконтрольную Украине часть Донбасса», — подчеркнули источники.

Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов
Зеленский ответил на призыв России вывести ВСУ из Донбасса
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
Также озвучен появившийся на горизонте новый этап переговоров — «попытка американцев "продать" снятие санкций [с РФ] в обмен на какие-то уступки с российской стороны, в частности, на перемирие».

Высказано мнение большинства украинцев об урегулировании

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель высказалась, что большинство украинцев считают, что Киеву следует пойти на уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией. Они отмечают, что информация, которую публикуют СМИ, отличается от реального положения дел.

Мендель указала, что в опросах общественного мнения принимают участие всего около десяти процентов граждан, которые всегда выражают поддержку Зеленскому и отвергают возможность любых компромиссов, поэтому результаты отражают позицию не всей страны, а только тех, кому еще позволено говорить.

Она также отмечала, что Украина нуждается в завершении конфликта с Россией, так как это позволит остановить хаос и мародерство в стране. Мендель также выступила с критикой в адрес тех, кто утверждает, что ситуация на Украине находится под контролем. По ее мнению, такая позиция является проявлением полного невежества и равнодушия к простым людям. Она также подчеркнула, что те, кто придерживаются этой позиции, наживаются на страданиях людей.

