«РБК-Украина»: Киев рассматривает прекращение боев на линии соприкосновения

Правительство Украины рассматривает вариант завершения конфликта, который предполагает прекращение боевых действий на линии фронта без официального признания утраты территорий и с возможным вступлением Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Такой компромисс вместе с возможным вступлением Украины в ЕС может быть воспринят нашим обществом. И дальше может позволить Зеленскому идти на выборы. Для Кремля ведь также важно успеть договориться, пока Трамп в Белом доме. Едва ли любой другой президент США после него даст им такую возможность — вернуться из изоляции», – говорится в материале.

Издание также отмечает, что переговоры России с Украиной по прекращению конфликта фактически зашли в тупик из-за нежелания Киева вывести войска из Донбасса. Уточняется, что неготовность Киева к компромиссам, вероятно, стала главной причиной отказа зятя лидера США Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от визита на Украину.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский угрозами в адрес Белоруссии может испортить свой визит в Ереван. Он также подчеркнул, что Зеленский вновь продемонстрировал незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта.