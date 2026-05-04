Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 4 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на запуск шведских спутников-шпионов

Депутат Толмачев: Швеции мерещатся русские подлодки даже в косяке селедки
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: @Forsvarsmakten / X

Швеция 3 мая запустила первый из десяти военных спутников, предназначенных для наблюдения за территорией России. Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва расценивает этот шаг как действие потенциального противника. По его словам, шведская сторона намерена отслеживать передвижения российской военной техники и подразделений, и в России об этих планах прекрасно знают.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не рассматривает Швецию в качестве военной цели и не собирается ее атаковать, вопреки заявлениям скандинавских политиков. Однако запуск спутников и активная разведывательная деятельность, по его мнению, вынуждают российские власти оценивать любые действия Стокгольма в контексте общей военно-политической обстановки и принимать ответные меры.

«Скандинавам давно что-то мерещится: то в обычной белухе заподозрят боевого кита прямиком из Москвы, то списанный метеорологический буй или косяк селедки примут сразу за десяток русских субмарин. Там, где у американцев летающие тарелочки, у шведов — русские подлодки», — заявил депутат.

Толмачев связал активность Швеции с ее недавним вступлением в НАТО и необходимостью оправдывать членство в альянсе, а также с общей тенденцией европейских стран к милитаризации.

Ранее сообщалось, что Швеция запустила первый разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией. Спутнику размером со стиральную машинку потребуется около месяца, чтобы выйти на правильную орбиту. После этого он будет совершать один оборот вокруг Земли за полтора часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok