В России ответили на сообщения о компромиссе Киева по завершению конфликта

Сенатор Карасин заявил, что обращения Киева через СМИ вызывают неопределенность

Все сообщения, которые делаются Киевом о переговорах и урегулировании конфликта через средства массовой информации, вызывают больше вопросов, чем ответов, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на опубликованный в медиа возможный компромисс Украины по завершению конфликта.

«Я бы начал с того, что надо внимательно всмотреться в детали этой версии. Потому что мы хорошо знаем те игры, в которые играет [президент Украины Владимир] Зеленский, которые свидетельствуют о его очевидной недоговороспособности и стремлении как можно глубже запрятать собственные истинные намерения», — заявил Карасин.

Сенатор добавил, что если же обсуждать конкретные вопросы и условия, то нужно подождать официального предложения.

Все, что делается на переговорном треке через средства массовой информации у меня лично всегда вызывает больше вопросов, чем ответов Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что правительство Украины рассматривает вариант завершения конфликта, который предполагает прекращение боевых действий на линии фронта без официального признания утраты территорий и с возможным вступлением Украины в Европейский союз (ЕС).

