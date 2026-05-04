Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 4 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщения о компромиссе Киева по завершению конфликта

Сенатор Карасин заявил, что обращения Киева через СМИ вызывают неопределенность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Все сообщения, которые делаются Киевом о переговорах и урегулировании конфликта через средства массовой информации, вызывают больше вопросов, чем ответов, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на опубликованный в медиа возможный компромисс Украины по завершению конфликта.

«Я бы начал с того, что надо внимательно всмотреться в детали этой версии. Потому что мы хорошо знаем те игры, в которые играет [президент Украины Владимир] Зеленский, которые свидетельствуют о его очевидной недоговороспособности и стремлении как можно глубже запрятать собственные истинные намерения», — заявил Карасин.

Сенатор добавил, что если же обсуждать конкретные вопросы и условия, то нужно подождать официального предложения.

Все, что делается на переговорном треке через средства массовой информации у меня лично всегда вызывает больше вопросов, чем ответов

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что правительство Украины рассматривает вариант завершения конфликта, который предполагает прекращение боевых действий на линии фронта без официального признания утраты территорий и с возможным вступлением Украины в Европейский союз (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok