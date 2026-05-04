Военэксперт Артамонов: ВС России в Сумской области противостоят войскам НАТО

Вооруженные силы (ВС) России в приграничной Сумской области противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. Подробности об этом сообщил военный эксперт Александр Артамонов, его цитирует NEWS.ru.

По его словам, солдаты альянса также присутствуют на харьковском направлении.

«На сумском и харьковском направлениях я предвижу, что украинская сторона не даст Российской армии решительно передвигаться еще очень-очень долго, если только не использовать тяжелые виды боевой техники, потому что там прямой ход на Черниговщину и Киев. К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы все больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ», — сказал военэксперт.

Артамонов также пояснил, что потенциал войск НАТО постоянно растет, поэтому российским военнослужащим предстоит взять под контроль Херсон и Одессу для создания буферной полосы.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении. Он также напомнил, что, по словам президента России Владимира Путина, задача брать Сумы не ставится.