Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 4 мая 2026Россия

В России раскрыли неожиданные подробности о боях в приграничном украинском регионе

Военэксперт Артамонов: ВС России в Сумской области противостоят войскам НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в приграничной Сумской области противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. Подробности об этом сообщил военный эксперт Александр Артамонов, его цитирует NEWS.ru.

По его словам, солдаты альянса также присутствуют на харьковском направлении.

«На сумском и харьковском направлениях я предвижу, что украинская сторона не даст Российской армии решительно передвигаться еще очень-очень долго, если только не использовать тяжелые виды боевой техники, потому что там прямой ход на Черниговщину и Киев. К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы все больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ», — сказал военэксперт.

Артамонов также пояснил, что потенциал войск НАТО постоянно растет, поэтому российским военнослужащим предстоит взять под контроль Херсон и Одессу для создания буферной полосы.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Российская армия достаточно интенсивно продвигается на сумском направлении. Он также напомнил, что, по словам президента России Владимира Путина, задача брать Сумы не ставится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok