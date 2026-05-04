21:40, 4 мая 2026

В российском городе трамваям отключили свет за долги

В Салавате перестали ходить трамваи из-за долгов за свет
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Салавате Республики Башкортостан перестали ходить трамваи из-за долгов за электричество. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, задолженность в размере около трех миллионов рублей накопилась перед энергоснабжающей организацией «Башэлектросбыт». В результате общественному транспорту отключили свет.

Горожане жалуются, что после остановки движения трамваев сотрудники ряда ключевых предприятий, включая нефтехимические заводы и «Салаватстекло», не могут вовремя попасть на работу. При этом людям не могут назвать срок, когда оно будет восстановлено: по разным данным, это может произойти в любой день в период с 5 по 14 мая. Директор МУП «Трамвайное управление» заверил журналистов, что проблему решат во вторник, 5 мая — он утверждает, что деньги на погашение всех долгов скоро должны выделить местные власти.

Ранее сообщалось, что в городе Щучья Курганской области пропали все автобусы и маршрутные такси.

