В США отреагировали на атаку Ирана на американский корабль

Axios: США отрицают атаку Ирана по американскому кораблю в Ормузском проливе

США отрицают, что американский корабль был атакован иранскими ракетами вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios.

«Высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что американское судно было поражено иранскими ракетами», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство IRIB сообщило, что военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

Затем стало известно, что Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

