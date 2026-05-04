Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 4 мая 2026Мир

В США отреагировали на атаку Ирана на американский корабль

Axios: США отрицают атаку Ирана по американскому кораблю в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Norouzi / Jamejamonline / Reuters

США отрицают, что американский корабль был атакован иранскими ракетами вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios.

«Высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что американское судно было поражено иранскими ракетами», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство IRIB сообщило, что военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

Затем стало известно, что Иран атаковал корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok