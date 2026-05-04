16:58, 4 мая 2026

В США призвали Европу взять на себя финансовое бремя Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Европейские налогоплательщики должны взять на себя финансирование Украины. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«При [экс-президенте США] Джо Байдене сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков были направлены на Украину — и сейчас настало время, чтобы европейские налогоплательщики несли это бремя» — подчеркнул постпред.

Уитакер указал, что самым главным сейчас является завершение конфликта. «Самое главное — чтобы эта война закончилась», — добавил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан. «А вот их это касается», — подчеркнул американский лидер, имея в виду страны Европы.

