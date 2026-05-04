Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 4 мая 2026Мир

В США рассказали о привлечении гражданских для подрыва «Северных потоков»

Журналист WSJ Панчевски: К подрыву «Северных потоков» могли привлечь гражданских
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Организаторы терактов на газопроводах «Северный поток» задействовали для диверсии гражданских лиц. Об этом говорится в книге-расследовании «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски, пишет «Коммерсант».

По его данным, экс-сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, который значится как один из организаторов подрыва, по собственному желанию включил в группу гражданских водолазов женщину. В материале ей дается имя «Фрейя». Предположительно, под этим прозвищем могла скрываться украинская рекордсменка по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышева.

«Наличие гражданских на борту судна могло быть элементом прикрытия, поскольку передвижение маломерного судна — яхты «Андромеда» — по Балтийскому морю могло вызвать подозрение», — пишет издание. Также отмечается, что заранее были подготовлены необходимые легенды, в связи с которыми организаторы теракта могли бы оправдаться за отсутствие группы в море.

Ранее в рамках этого расследования стало известно, что Владимир Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков». По данным журналиста, высшее военное руководство Украины заранее согласовало решение о проведении операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня неприемлемо». Трамп отказался принять предложение Ирана по завершению войны. Что представил Тегеран?

    Неуловимый кабан покалечил трех человек в центре крупного города и попал на видео

    В популярном молодежном сериале обнаружили крайне опасный сексуальный фетиш

    У берегов Ирана обстреляли британский танкер

    Зеленского назвали поехавшим из-за слов о Белоруссии

    ВСУ стали отправлять в штурмовики квалифицированных медиков

    Привычная ягода оказалась способна снижать проявления жировой болезни печени

    Посол предупредил о последствиях ядерного удара по России

    Россиян предупредили о последствиях одного приема пищи в день

    Найдено крупнейшее сокровище викингов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok