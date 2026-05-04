В США рассказали о привлечении гражданских для подрыва «Северных потоков»

Журналист WSJ Панчевски: К подрыву «Северных потоков» могли привлечь гражданских

Организаторы терактов на газопроводах «Северный поток» задействовали для диверсии гражданских лиц. Об этом говорится в книге-расследовании «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски, пишет «Коммерсант».

По его данным, экс-сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, который значится как один из организаторов подрыва, по собственному желанию включил в группу гражданских водолазов женщину. В материале ей дается имя «Фрейя». Предположительно, под этим прозвищем могла скрываться украинская рекордсменка по глубоководному погружению среди женщин Валерия Чернышева.

«Наличие гражданских на борту судна могло быть элементом прикрытия, поскольку передвижение маломерного судна — яхты «Андромеда» — по Балтийскому морю могло вызвать подозрение», — пишет издание. Также отмечается, что заранее были подготовлены необходимые легенды, в связи с которыми организаторы теракта могли бы оправдаться за отсутствие группы в море.

Ранее в рамках этого расследования стало известно, что Владимир Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков». По данным журналиста, высшее военное руководство Украины заранее согласовало решение о проведении операции.