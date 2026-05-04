Врач предупредил о коварстве рака сердца

Илья Пятыго

Онколог Олен Смалец предупредил, что рак сердца является коварным, поскольку зачастую маскируется под другое распространенное заболевание. Его слова передает издание Metropoles.

По словам Смалеца, рак приводит к нарушению кровообращения в сердечных камерах. В результате у человека возникают одышка и отеки. В целом картина напоминает сердечную недостаточность, подчеркнул врач.

Кардиолог Бривальдо Маркман Фильо добавил, что рак сердца является редким заболеванием. В основном злокачественные новообразования в этом органе являются результатом метастазирования. Кроме того, существуют также доброкачественные опухоли, например, миксома, поэтому важна точная диагностика, заключил медик.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. С этой целью она посоветовала заниматься физической активностью как минимум 150 минут в неделю.

