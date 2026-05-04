22:47, 4 мая 2026Спорт

Вышедший из тюрьмы самый титулованный футболист мира выступил перед 35 тысячами человек

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nacho Doce / File Photo / Reuters

Осужденный за изнасилование бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес выступил перед 35 тысячами человек. Об этом сообщает Sport24.

Алвес впервые после выхода из тюрьмы вышел на публичную сцену на евангельское мероприятие The Change Madrid 2026 в роли христианского свидетеля веры. Алвес рассказал, что 14 месяцев в тюрьме для него стали временем духовного прозрения. «Я провел 14 месяцев в тюрьме, но в тюрьме Христос освободил меня. Я потерял все, но, потеряв все, я нашел Иисуса», — заявил самый титулованный футболист мира.

В 2023 году спортсмена заключили под стражу по обвинению в изнасиловании. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. В 2024 году Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы. Однако в марте 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор, указав на недостаток доказательств.

42-летний футболист становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций. Алвеса называют самым титулованным футболистом мира.

