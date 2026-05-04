Захарова заявила, что американские чиновники плетут интриги за спиной Трампа

Американские чиновники плетут интриги за спиной главы Белого дома Дональда Трампа. Детям российских консульских работников навязывают гражданство США вопреки миграционной политике президента, рассказалаофициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Ведомостей».

По словам дипломата, власти Соединенных Штатов начали распространять свое гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия насильно. Под предлогом закрепленного в Конституции этой страны «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

«Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами», — посетовала Захарова.

Таким образом, «глубинное государство» нарушает одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа о запрете легализации незаконных мигрантов. Захарова назвала это примером упадка демократии в Штатах.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки будут безоговорочно отзывать выданное гражданство у любого иностранца, осужденного за мошенничество. Заявил Дональд Трамп. До этого экономисты Института Брукингса провели исследование и заявили, что в США впервые за 50 лет уехало больше мигрантов, чем прибыло в страну.