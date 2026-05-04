02:37, 4 мая 2026

Захарова рассказала об интригах против Трампа

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Американские чиновники плетут интриги за спиной главы Белого дома Дональда Трампа. Детям российских консульских работников навязывают гражданство США вопреки миграционной политике президента, рассказалаофициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Ведомостей».

По словам дипломата, власти Соединенных Штатов начали распространять свое гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия насильно. Под предлогом закрепленного в Конституции этой страны «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

«Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами», — посетовала Захарова.

Таким образом, «глубинное государство» нарушает одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа о запрете легализации незаконных мигрантов. Захарова назвала это примером упадка демократии в Штатах.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки будут безоговорочно отзывать выданное гражданство у любого иностранца, осужденного за мошенничество. Заявил Дональд Трамп. До этого экономисты Института Брукингса провели исследование и заявили, что в США впервые за 50 лет уехало больше мигрантов, чем прибыло в страну.

