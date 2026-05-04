Зеленский назвал одну тему переговоров в Армении

09:26, 4 мая 2026

Зеленский сообщил, что обсудит в Армении транш кредита ЕС для Киева
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, на мероприятии, трансляцию которого ведет агентство Armenpress на своем YouTube-канале.

«Киев рассчитывает на получение траншей из недавно разблокированного пакета помощи в размере 90 миллиардрв евро», — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас Киев и ЕС обсуждают поэтапный график траншей средств. Зеленский также публично поблагодарил Польшу за поддержку евроинтегарции Украины.

3 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван. У трапа самолета его встретил спикер парламента Армении Ален Симонян. Саммит ЕПС пройдет в Армении с 4 по 5 мая, где соберутся лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности. Отдельно будут обсуждаться вопросы сближения Армении и ЕС, а также стратегия конфликта на Украине.

