Бывший СССР
14:54, 4 мая 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о долгосрочном решении иранского вопроса

Зеленский: Мы хотим посодействовать решению судьбы иранского народа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина стремится посодействовать долгосрочному решению вопроса с Ормузским проливом и судьбы иранского народа. Об этом в ходе саммита Европейского политического сообщества высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Нам также следует способствовать долгосрочному решению вопроса об Ормузском проливе и судьбе иранского народа», — заявил Зеленский.

Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке все еще не разрешен и может привести к длительной нестабильности по всему миру.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. По его словам на Красную Площадь во время торжества якобы могут «залететь украинские дроны».

