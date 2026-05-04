Зеленский высказался о долгосрочном решении иранского вопроса

Зеленский: Мы хотим посодействовать решению судьбы иранского народа

Украина стремится посодействовать долгосрочному решению вопроса с Ормузским проливом и судьбы иранского народа. Об этом в ходе саммита Европейского политического сообщества высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Нам также следует способствовать долгосрочному решению вопроса об Ормузском проливе и судьбе иранского народа», — заявил Зеленский.

Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке все еще не разрешен и может привести к длительной нестабильности по всему миру.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. По его словам на Красную Площадь во время торжества якобы могут «залететь украинские дроны».