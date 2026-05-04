Зеленский высказался о составе участников мирных переговоров

Зеленский: Европа должна быть представлена за столом переговоров по Украине

Европа должна быть представлена за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Нужно продолжать давление [на Россию], и нам нужен мир — конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Россией.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по Москве 9 мая. Он заявил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.