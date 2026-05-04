Жокей провел шесть часов под мертвой лошадью и лишился обеих ног

Австралийскому жокею Шейну Макговерну ампутировали обе ноги

67-летний австралийский жокей Шейн Макговерн лишился обеих ног после несчастного случая с лошадью. Об этом сообщает 7news.

Как объяснил в беседе с журналистами представитель Ассоциации австралийских жокеев Кевин Ринг, Макговерн получил тяжелые травмы, когда ездил верхом на своем коне Реформисте. Во время тренировки у Реформиста разорвалась аневризма, животное упало и придавило жокея. Макговерн провел под мертвой лошадью шесть часов, прежде чем его нашла жена Ким.

Жокея госпитализировали. В больнице врачи приняли решение ампутировать ему ноги, так как за шесть часов, которые он провел под лошадью, кровообращение было нарушено. Сначала врачи удалили Макговерну левую ногу ниже колена, а спустя две недели — правую ногу выше колена. Кроме того, у него были сломаны ребра и вывихнуто плечо. Сейчас жокею предстоит долгая реабилитация.

