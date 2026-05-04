Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 4 мая 2026Забота о себе

Жокей провел шесть часов под мертвой лошадью и лишился обеих ног

Австралийскому жокею Шейну Макговерну ампутировали обе ноги
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PA Images via Getty Images

67-летний австралийский жокей Шейн Макговерн лишился обеих ног после несчастного случая с лошадью. Об этом сообщает 7news.

Как объяснил в беседе с журналистами представитель Ассоциации австралийских жокеев Кевин Ринг, Макговерн получил тяжелые травмы, когда ездил верхом на своем коне Реформисте. Во время тренировки у Реформиста разорвалась аневризма, животное упало и придавило жокея. Макговерн провел под мертвой лошадью шесть часов, прежде чем его нашла жена Ким.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Жокея госпитализировали. В больнице врачи приняли решение ампутировать ему ноги, так как за шесть часов, которые он провел под лошадью, кровообращение было нарушено. Сначала врачи удалили Макговерну левую ногу ниже колена, а спустя две недели — правую ногу выше колена. Кроме того, у него были сломаны ребра и вывихнуто плечо. Сейчас жокею предстоит долгая реабилитация.

Ранее стала известна история 52-летней жительницы Канады Николь Григоров, которая сделала подтяжку живота, после чего оказалась под угрозой потери конечностей. Григоров решилась на подтяжку, чтобы избавиться от лишней кожи на животе, которая осталась после удаления девятикилограммовой кисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok