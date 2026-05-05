Аракчи оценил операцию США «Проект Свобода» в Ормузском проливе

Глава МИД Ирана Аракчи назвал операцию «Проект Свобода» в Ормузе тупиковой

Боевые действия в Ормузском проливе не способны урегулировать накопившиеся политические противоречия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает The New York Times.

По словам главы иранского МИД, в настоящее время продвигаются переговоры с участием пакистанских посредников. Он призвал Вашингтон и Абу-Даби опасаться влияния «недоброжелателей», поскольку те могут затянуть США и ОАЭ в «трясину» полномасштабных боевых действий.

«Проект Свобода — это проект Тупика» — так завершил свое сообщение Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 4 мая Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, заблокированных в Ормузском проливе. Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».

Позднее Axios стало известно, что операция «Проект Свобода» не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями.