Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

Звезду шоу «Битва экстрасенсов» Лилию Хегай покусала собственная собака

Победительница пятого сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лилия Хегай заявила, что ее покусала собака. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), ее цитирует StarHit.

Хегай отметила, что на нее напала собственная собака. Звезда «Битвы экстрасенсов» опубликовала фото, на котором можно увидеть гематому на ее подбородке, швы на разодранной губе, а также пластыри на лбу и щеке.

По словам Хегай, ей предлагали усыпить питомца, но она отказалась. «Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что у победителя 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого похитили миллионы рублей. Уточнялось, что домработница звезды шоу на протяжении полугода крала у него десятки тысяч рублей практически каждый день.