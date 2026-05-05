Часть россиян в мае получат зарплату досрочно

Голубева: Часть россиян получат зарплату досрочно из-за майских праздников

Россияне, у которых день выплаты заработной платы по договору приходится на 10-е число, получат деньги раньше — уже 8 мая. Причина в том, что установленная дата выпадает на праздничный выходной день. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По словам эксперта, если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне.

Она также уточнила, что праздничные дни 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Это означает, что начисления за эти дни учитываются при расчетах вместе с другими выплатами, что помогает избежать искажения среднего заработка из-за большого количества выходных в мае.

Ранее эксперты сообщили, что в России средняя зарплата в девяти отраслях превысила 150 тысяч рублей. Наиболее высокая зарплата оказалась у сотрудников табачных производств. В топ также вошли финансисты и страховщики, а также специалисты в сфере добычи нефти и газа и сотрудники, задействованные в IT.