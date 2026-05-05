07:46, 5 мая 2026

Девушка оказалась в секс-рабстве в отеле Пакистана, забеременела и лишилась ребенка

Зарина Дзагоева

Фото: stock-boris / Shutterstock / Fotodom

Девушка оказалась в секс-рабстве в одном из отелей пакистанского города Равалпинди, забеременела от неизвестного насильника и лишилась ребенка. Об этом сообщает газета Dawn.

Уточняется, что жертва прибыла в Равалпинди из провинции Вехари для работы и жила в гостинице. Управляющий отеля вместе с сообщницей заперли постоялицу в номере и запускали к ней мужчин, чтобы те насиловали ее. Пострадавшая умоляла позволить ей связаться с отцом, однако получила отказ.

В результате многократных сексуальных актов девушка забеременела. Во время родов ее отвезли в местную больницу. Появившегося на свет малыша отобрали люди, державшие жертву взаперти. Более того, после этого управляющий отеля сам изнасиловал пострадавшую и угрозами заставил ее молчать.

Лишь спустя время, когда девушка вышла замуж, она смогла при поддержке супруга подать заявление в полицию. Виновные были арестованы, а ребенка вернули матери.

Ранее пятеро мужчин подкараулили туристку в безлюдном месте в Индии и изнасиловали. Уточняется, что женщина направлялась к храму Ганеши и стала жертвой нападения недалеко от святого места.

