05:01, 5 мая 2026

Девушка решила помешать возлюбленному жениться на другой и отрубила ему палец

Олег Парамонов
Фото: On_Ter / Shutterstock / Fotodom

23-летнюю жительницу японского города Осака Саки Сато, отрубившая палец возлюбленному, чтобы он не смог жениться на другой, предстала перед судом. Ее обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщает издание Tokyo Reporter.

Девушка познакомилась с пострадавшим в 2020 году. Вскоре они стали жить вместе. Сато не позволяла мужчине общаться с родственниками и друзьями, отобрала у него паспорт и банковские документы и следила за его смартфоном.

По данным следствия, девушка по меньшей мере трижды истязала и увечила возлюбленного. Сначала она отрезала ему соски: хотела проверить слух, что они могут отрасти заново. Затем Сато решила отрубить мужчине безымянный палец, чтобы он не мог носить чужое обручальное кольцо.

Для ампутации она купила топор, а ее возлюбленный принял снотворное в надежде, что оно притупит боль. Когда он попросил отвезти его в больницу, девушка отказалась. «Я так старалась, чтобы отрезать его, а ты пытаешься пришить его обратно?» — ответила она ему.

Также в суде был описан случай, когда Сато избила мужчину неким тупым предметом. Она делала это, чтобы тот испытал ту же боль, которую она чувствовала после косметической процедуры.

Сторона обвинения запросила для подсудимой шесть лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на том, что девушку нужно полностью оправдать, поскольку она била и калечила мужчину с его согласия.

Ранее сообщалось, что настоятеля пагоды в Камбодже арестовали после того, как он отрезал пальцы монаху и служке. Им было 15 и 16 лет.

