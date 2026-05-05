09:51, 5 мая 2026

Популярный блогер назвал Волочкову сексуальной женщиной и восхитился ее шпагатом

Блогер Рома Желудь назвал поцелуй с Анастасией Волочковой дружеским
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Популярный российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Роман Керимов) рассказал о поцелуе с балериной Анастасией Волочковой в эфире шоу «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». В интервью журналистке Ксении Собчак, запись которого доступна на YouTube, он также раскрыл отношение к артистке.

Собчак спросила у Желудя, зачем он поцеловал Волочкову на съемках «Звезд под капельницей». «Это не какой-то суперстрастный поцелуй, это просто дружеское классное времяпрепровождение», — ответил ей блогер.

Желудь также назвал балерину приятным и добрым человеком. Кроме того, он восхитился шпагатом Волочковой и добавил, что считает ее очень сексуальной женщиной.

Ранее Волочкова заявила, что ей предложили хороший гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей». При этом она пожаловалась, что многое на проекте происходило без ее согласия и не было прописано в контракте.

Премьера шоу «Звезды под капельницей» состоялась на канале «Пятница!» в ноябре 2025 года. В эфире программы звезды российского шоу-бизнеса проходили лечение от алкогольной зависимости. В первом выпуске шоу зрителям показали кадры с вечеринки, на которой Волочкова и Желудь поцеловались.

