Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 5 мая 2026Бывший СССР

Конкурент Кличко подал в отставку

Глава Киевской военной городской администрации Ткаченко подал в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikipedia

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении. Об этом сообщает издание «Новости.Live».

«Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА. (...) [Его] назначили начальником киевской городской военной администрации 31 декабря 2024 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что ему уже ищут кандидата на замену.

В декабре прошлого года Ткаченко заявил, что готовит заявление против мэра Киева Виталия Кличко. Тогда он также раскритиковал власти Киева, обвинив их в безответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Внучка Гинера рассказала о проверках судей на честность после его звонков

    Девушка прошлась по Японии в белых носках и показала результат

    Назван самый продаваемый смартфон в мире

    Россиянка вступилась за мужчину в самолете, ударила в челюсть попутчицу и попала на видео

    Рубио и Папа Римский откровенно обсудят Трампа

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на одном из направлений

    Страна НАТО решила создать новую разведслужбу из-за Украины

    Россияне вернулись к считавшимся пережитком прошлого привычкам

    Алсу рассказала об изменениях в жизни после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok