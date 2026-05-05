14:25, 5 мая 2026

Криптовалюты назвали несерьезным активом

Зубец: Цифровые деньги без физической основы ненадежны для инвестиций
Вячеслав Агапов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Цифровые деньги без физической основы ненадежны для инвестиций. Несерьезным активом криптовалюты назвал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению экономиста, средства, которые не привязаны к валюте или нефти, не могут быть надежны.

«Я в криптовалюты не играю. Я не считаю, что это серьезная штука, потому что у криптовалют нет физической основы. То есть, если вы занимаетесь инвестированием в какие-то активы, то вы понимаете, что это за актив и каков он на рынке. Если говорить о криптовалютах, то есть криптовалюты, привязанные к реальным активам, это валюта, нефть и что-то еще — это одна история. А криптовалюта, не имеющая физического обоснования, я этого не понимаю», — сказал он.

В феврале сообщалось, что биткоин с октября 2025 года потерял 40 процентов от стоимости, а более широкий криптовалютный рынок обрушился за тот же период времени почти на два триллиона долларов.

Как заявил ранее экономист Алексей Мокров, тот, кто намерен инвестировать в криптовалюты, должен помнить об огромном количестве рисков, с которыми сопряжены такие вложения. Опасность такой валюты заключается не в ее цифровой природе, а в том, что наивность начинающего инвестора может стоить ему очень дорого. В числе рисков Мокров указал на огромную волатильность таких платежных средств, а также на риски стать жертвой мошенников и опасные иллюзии легких денег.

