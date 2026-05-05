23:38, 5 мая 2026Мир

Лавров и глава МИД Катара призвали отказаться от силовых мер в Ормузском проливе

Марина Совина
СюжетЯдерная программа Ирана
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани отметили важность отказа от силовых мер в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Они призвали не допускать подобные меры. «Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров обсудил с иранской стороной пропуск российских судов через Ормузский пролив. Разговор затронул темы обеспечения свободы судоходства и урегулирования вокруг ядерной программы Ирана.

