03:42, 7 мая 2026Мир

Швейцария обратилась к США и Ирану с предложением

Гугельманн: Швейцария готова принять переговоры США и Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарское правительство может разместить у себя переговорщиков от США и Ирана и предлагает площадку для переговоров по урегулированию возникшего конфликта. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сказала официальный представитель МИД Швейцарии Мелани Гугельманн.

По словам представителя дипведомства, Женева всегда готова предложить сторонам «свои добрые услуги». Она подчеркнула, что конфедерация может поддержать любую дипломатическую инициативу, которая поспособствует установлению мира.

Уточняется, что МИД Швейцарии поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие переговоры в последние сутки. На фоне этого он допустил, что стороны смогут заключить сделку.

