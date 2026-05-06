Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 6 мая 2026Мир

Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

Трамп: США и Иран провели очень хорошие переговоры в последние 24 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Salwan Georges / Pool via CNP / Globallookpress.com

США и Иран провели очень хорошие переговоры в последние сутки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

На фоне этого он допустил, что стороны смогут заключить сделку. По словам Трампа, такое развитие событий «очень возможно».

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку до 14 мая. По его словам, существует вероятность сделать это до его поездки в Китай на следующей неделе. Президент США также заявил, что Иран очень заинтересован в переговорах и сделке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok