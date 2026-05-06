Трамп сделал заявление о сделке с Ираном

Трамп: Иран хочет вести переговоры с США и заключить сделку

Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и заключить сделку. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и мы посмотрим, смогут ли они заключить сделку, которая нас устроит», — сказал он, выступая на мероприятии в американской администрации.

По словам главы Белого дома, дела США в Иране идут очень хорошо и очень гладко.

Ранее Трамп допустил, что Соединенные Штаты Америки и Иран могут заключить сделку в скором времени, а именно до 14 мая. Американский лидер подчеркнул, что существует вероятность сделать это до его поездки в Китай на следующей неделе.