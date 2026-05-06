Трамп назвал сроки заключения сделки с Ираном

Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до 14 мая

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS.

По мнению главы Белого дома, США близки к заключению сделки.

«Но я и раньше так чувствовал, так что посмотрим, что будет», — сказал он.

Президент также уточнил, что отправка специальных посланников Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера на переговоры маловероятна. Трамп подчеркнул, что существует вероятность заключения соглашения о прекращении войны до его поездки в Китай на следующей неделе.

«Я думаю, что у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать бомбить их до основания», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что начинать прямые переговоры с Ираном на данный момент слишком рано. Отмечается, что политик придерживается такого мнения, несмотря на сообщения о том, что США и Иран приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.