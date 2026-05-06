16:28, 6 мая 2026

Трамп оценил актуальность переговоров с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что начинать прямые переговоры с Ираном на данный момент слишком рано. Его слова передает New York Post по итогам беседы.

«Президент Трамп заявил, что еще "слишком рано" начинать думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном», — утверждается в публикации.

По данным издания, политик придерживается такого мнения, несмотря на сообщения о том, что США и Иран приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

