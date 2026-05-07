Россиянка побывала в туалетах Мексики и рассказала о них пикантную правду

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в туалетах Мексики и рассказала о них пикантную правду. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала, что в стране делают туалетную бумагу с резким, но приятным запахом. Началось все с того, что она купила обычный рулон в автодом. В один из дней поездки она зашла и почувствовала, что в уборной стоит приятный аромат. «Я сначала не поняла. Думаю — может, показалось. Беру рулон — нет, не показалось. Бумага пахнет. Причем конкретно. Ладно, думаю, бывает. Покупаю другую — та же история. Третью — снова», — пишет автор блога. Россиянка также добавила, что в стране складывается впечатление, что санузел должен конкурировать с парфюмерным отделом.

По словам Ершовой, позже стало понятно, что в Мексике это необходимость из-за жары, которая усиливает любые запахи. «Поэтому здесь изначально делают ставку на то, чтобы "перебить" все возможное заранее. Бумага с ароматом — это как встроенный освежитель воздуха. Два в одном. Практично? Вполне», — заключила тревел-блогерша.

Ранее эта же россиянка побывала в Мексике и сравнила местную еду со средством для чистки труб. Также она рассказала, что местные очень любят орехи в специях, соли и красном чили, которые выглядят так, «будто их готовили в вулкане».