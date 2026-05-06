03:33, 6 мая 2026Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и сравнила местную еду со средством для чистки труб

Алина Черненко

Фото: Claudia Daut / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и сравнила местную еду с бытовой химией. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что мексиканцы очень любят орехи в специях, соли и красном чили, которые выглядят так, «будто их готовили в вулкане». «Здесь ребенок-школьник с сияющими глазами покупает себе снеки такого цвета, что у русского взрослого срабатывает инстинкт самосохранения. Мы на такое обычно смотрим как на средство для чистки труб, а они это едят на перемене!» — ужаснулась путешественница.

«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
«Ограбления, исчезновения, стрельба». Россияне едут в Мексику, несмотря на войны картелей. Безопасно ли там отдыхать?
Ершова добавила, что мексиканцы не едят продукт, если он не изменил свой исходный цвет. По ее словам, они посыпают солью и чили не только снеки, но сухофрукты: финики, чернослив, манго и ананас.

Однажды россиянка решила попробовать мексиканские конфеты. Их состав оказался простой: сахар, лаймовая кислота и чили. «То есть, сладко, кисло и больно сразу. Мы попробовали. С тем же успехом можно было лизнуть батарейку и закусить паприкой. Конфеты отправились в мусорку, хоть и денег было жалко», — посетовала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с мексиканцем, который рассказал ей о своем опыте употребления водки. Мужчина пожаловался, что утром к нему «пришла расплата».

