Россиянка побывала в Мексике и сравнила местную еду со средством для чистки труб

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и сравнила местную еду с бытовой химией. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что мексиканцы очень любят орехи в специях, соли и красном чили, которые выглядят так, «будто их готовили в вулкане». «Здесь ребенок-школьник с сияющими глазами покупает себе снеки такого цвета, что у русского взрослого срабатывает инстинкт самосохранения. Мы на такое обычно смотрим как на средство для чистки труб, а они это едят на перемене!» — ужаснулась путешественница.

Ершова добавила, что мексиканцы не едят продукт, если он не изменил свой исходный цвет. По ее словам, они посыпают солью и чили не только снеки, но сухофрукты: финики, чернослив, манго и ананас.

Однажды россиянка решила попробовать мексиканские конфеты. Их состав оказался простой: сахар, лаймовая кислота и чили. «То есть, сладко, кисло и больно сразу. Мы попробовали. С тем же успехом можно было лизнуть батарейку и закусить паприкой. Конфеты отправились в мусорку, хоть и денег было жалко», — посетовала автор.

