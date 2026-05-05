Забота о себе
09:32, 5 мая 2026

Людям с геморроем дали несколько простых советов

Колопроктолог Амаро призвала людей с геморроем избегать напряжения при дефекации
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: onstockphoto / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Алина Амаро дала несколько советов людям, у которых диагностирован геморрой. Ее рекомендации приводит издание Metropoles.

Чтобы облегчить состояние при этом заболевании, необходимо изменить рацион, отметила Амаро. Так, она посоветовала употреблять как можно больше клетчатки. Кроме того, людям с геморроем важно пить много воды, подчеркнула специалистка.

Также она призвала избегать напряжения во время дефекации. В сидячем положении, в том числе в туалете, необходимо проводить как можно меньше времени. Если же человек с геморроем будет игнорировать эти простые правила, проблема будет только усугубляться, предупредила врач.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала о продуктах, разрушающих здоровье кишечника. По ее словам, избыток сахара в рационе создает условия для размножения патогенной микрофлоры.

