Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:36, 5 мая 2026Культура

Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

Александр Маршал заявил, что бесплатно выступает 9 Мая из-за воинской присяги
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Маршал заявил, что всегда бесплатно выступает на концертах в честь Дня Победы. Его слова приводит «Абзац».

Музыкант пояснил, что не может брать деньги за выступления 9 Мая, поскольку служил в армии и принимал воинскую присягу, которая действует всю жизнь. «Даже если ты надел гражданскую одежду, [присяга] все равно работает. Ты поклялся этой стране служить ей до конца», — подчеркнул Маршал.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнители не обязаны выступать бесплатно на концертах в честь Дня Победы. Он пояснил, что поддерживает благотворительность, однако артистов нельзя к этому принуждать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok