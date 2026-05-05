Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

Александр Маршал заявил, что бесплатно выступает 9 Мая из-за воинской присяги

Народный артист России Александр Маршал заявил, что всегда бесплатно выступает на концертах в честь Дня Победы. Его слова приводит «Абзац».

Музыкант пояснил, что не может брать деньги за выступления 9 Мая, поскольку служил в армии и принимал воинскую присягу, которая действует всю жизнь. «Даже если ты надел гражданскую одежду, [присяга] все равно работает. Ты поклялся этой стране служить ей до конца», — подчеркнул Маршал.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнители не обязаны выступать бесплатно на концертах в честь Дня Победы. Он пояснил, что поддерживает благотворительность, однако артистов нельзя к этому принуждать.