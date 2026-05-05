Медведев назвал 9 Мая главным государственным праздником России

День Победы — главный государственный праздник России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В преддверии главного государственного праздника, Дня Победы, мы зажигаем Вечный огонь у монументов героям Великой Отечественной войны», — сказал он.

Медведев также напомнил, что Вечный огонь — это священный символ бессмертия Героев Великой Отечественной войны. Политик отметил, что зажжение Вечного огня — дань благодарности защитникам родины и воинам, сражавшимся против фашизма.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». Он напомнил, что большинство европейских лидеров сегодня допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.