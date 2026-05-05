22:46, 5 мая 2026Экономика

Мэр российского города назвал грузовики источником пыли на улицах

Мэр Новосибирска решил бороться с пылью на улицах проверками строек
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал грузовики со строек источником пыли на улицах. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

«Напоминаю, что мы боремся с пылью. И один из источников пыли — это ситуация, когда большегрузные автомобили выходят со стройки и оставляют нам след грязи на полотне, на асфальте», — заявил градоначальник. Он призвал провести инвентаризацию строек.

Автор публикации отметил, что до этого власти считали одним из главных источников пыли стройку моста, которая на данный момент завершилась. «Про отсев и другие гадости, которыми посыпали дороги зимой, Кудрявцев почему-то не упомянул», — добавил он.

Ранее жители башкирского Стерлитамака пожаловались на загрязнение воздуха, из-за которого стало тяжело дышать.

