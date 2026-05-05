Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Макарова: В Москве будет тепло всю рабочую неделю

Теплая погода продержится в Москве и области почти всю рабочую неделю. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, высокая температура связана с выносом теплого воздуха из центрального Средиземноморья. «Воздух будет не только теплым, но и достаточно влажным для образования кучево-дождевых облаков, поэтому дожди у нас приобретают летний характер. Они обычно кратковременные, ливневые, сопровождаются местами грозами и шквалистым усилением ветра», — отметила Макарова.

Согласно прогнозам, днем 5 мая температура составит 24-26 градусов. 6 мая тепло продолжится, а 7 мая начнется похолодание: температура снизится до 21-26 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы. В пятницу ночная температура составит 7-12 градусов, а дневная — 12-17 градусов.

Ранее синоптик Александр Голубев заявил, что гроза накроет не всю территорию Москвы.