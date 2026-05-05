Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:14, 5 мая 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Макарова: В Москве будет тепло всю рабочую неделю
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Теплая погода продержится в Москве и области почти всю рабочую неделю. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, высокая температура связана с выносом теплого воздуха из центрального Средиземноморья. «Воздух будет не только теплым, но и достаточно влажным для образования кучево-дождевых облаков, поэтому дожди у нас приобретают летний характер. Они обычно кратковременные, ливневые, сопровождаются местами грозами и шквалистым усилением ветра», — отметила Макарова.

Согласно прогнозам, днем 5 мая температура составит 24-26 градусов. 6 мая тепло продолжится, а 7 мая начнется похолодание: температура снизится до 21-26 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы. В пятницу ночная температура составит 7-12 градусов, а дневная — 12-17 градусов.

Ранее синоптик Александр Голубев заявил, что гроза накроет не всю территорию Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

    В России резко выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok