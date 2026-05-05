Наряд рэперши Карди Би на Met Gala сравнили с кишками

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би посетила Met Gala в необычном наряде, который в Сети сравнили с кишками. На комментарии, опубликованные на сайте Reddit, обратило внимание Daily Mail.

33-летняя рэперша предстала перед камерами в эпатажном образе, который представлял собой прозрачное облегающее платье Marc Jacobs, декорированное кружевами и огромными воланами на подоле и плечах. Известно, что дизайн изделия был вдохновлен творчеством немецкого художника Ханса Беллмера, который в 1930 годах создавал эротизированные манекены со сломанными конечностями.

Однако пользователи сети раскритиковали выбор наряда Би. «Почему она похожа на кишки?», «Она показывает кишку в нижнем белье», «Почему это выглядит так натянуто?», «Вот что случилось с моей восходящей ободочной кишкой после резекции», — написали они.

4 мая состоялся ежегодный бал Met Gala 2026, темой которого стало искусство. Наряды знаменитостей отсылали к великим шедеврам мировых творцов.

