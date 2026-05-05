13:03, 5 мая 2026

Назван простой способ сдерживать ухудшение зрения

Eye and Vision: Одна капля атропина может сдерживать ухудшение зрения
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Близорукость у взрослых можно замедлять и держать под контролем с помощью одной капли атропина — ее действие сохраняется до 24 часов. К такому выводу пришли ученые из Хьюстонского университета, опубликовавшие результаты исследования в журнале Eye and Vision.

В эксперименте участникам закапывали одну каплю атропина в низкой концентрации или плацебо, а затем проверяли зрение через час и через сутки. Оказалось, что препарат влияет на работу глаза: меняется размер зрачка и способность фокусироваться, и этот эффект держится весь день. Атропин — это вещество, которое расслабляет глазные мышцы и временно расширяет зрачок, благодаря чему снижается нагрузка на зрение.

Важно, что при этом глаз не повреждается. Ученые не нашли изменений в его строении — длина глаза и состояние сетчатки остались прежними. Небольшие изменения затронули только кровоток внутри глаза, и они были временными.

По словам авторов, такие капли могут помочь сдерживать ухудшение зрения и сделать лечение близорукости более удобным — без необходимости частого применения и без заметных побочных эффектов.

Ранее ученые выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме повышает риск катаракты.

