04:56, 5 мая 2026

Одно решение Фицо ударило по Зеленскому

Александра Синицына

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил на место украинского лидера Владимира Зеленского тем, что усомнился в необходимости посещать Киев. Об этом заявил на YouTube-канале экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь, ожидаемо, Фицо в Киев, конечно, не поедет, да и его слова про "дешевые жесты" должны стать для тебя холодным душем. Выходит, зря катался в Ереван», — отметил эксперт.

Соскин обратил внимание на то, что глава Украины уже успел построить пиар-кампанию на визите Фице в столицу республики, поскольку тот неоднократно выступал с критикой в адрес Киева. В результате его отказ стал болезненным ударом по Зеленскому.

«Это просто фиаско. Я считаю, что это личное поражение украинского диктатора. Абсолютная тупость и глупость», — резюмировал аналитик.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что не посетит военный парад в честь празднования Дня Победы в Москве. Однако он приедет в столицу РФ, чтобы возложить цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

